«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في منتدى الحوار الإقليمي بالدوحة

المصدر: الدوحة - وام

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شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز رئيس الهيئة، في «منتدى الحوار الإقليمي لحقوق الإنسان: تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة»، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مدار يومين في الدوحة. وتمثلت مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في جلسة عرض حول أفضل الممارسات وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

واستعرض مقصود كروز تجربة الهيئة لاسيما في مرحلة التأسيس واكتساب الخبرات والاطلاع على الممارسات الحقوقية الأفضل على الصعيد الإقليمي والدولي من خلال الزيارات المتبادلة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والورش التدريبية والخلوات مع الأجهزة والمنظمات الحكومية والدولية ذات الصلة، وصولاً إلى الموجهات الاستراتيجية للملفات الرئيسية والمتمثلة في ملف العمال، والمرأة والطفل، وأصحاب الهمم، والصحة والصحة النفسية.

كما استعرض أبرز جهود الدولة في تعزيز المساواة ومناهضة التمييز بكافة أشكاله، وذلك على المستويات التشريعية والقانونية والمؤسسية والبرامجية.

وشهد المنتدى الذي تشارك فيه الهيئات واللجان الحقوقية الخليجية وخبراء دوليون من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات ذات الصلة، العديد من الجلسات التي ناقشت آليات مكافحة التمييز العنصري، منها الأطر القانونية للهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وظروف العمل والعيش للعمال كما شارك عبدالعزيز العوبثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية بالهيئة، في لجنة صياغة التوصيات بختام المنتدى.

وعلى هامش المنتدى ، التقى مقصود كروز والوفد المرافق، كلاً من مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وسلطان بن حسن الجمالي بصفته الأمين العام للشبكة العربية لحقوق الإنسان، حيث جرى بحث أوجه التعاون المشترك والتنسيق في الموضوعات الحقوقية.

وضم وفد الهيئة كلاً من: محمد الحمادي عضو مجلس الأمناء، وعمرو القطحاني مدير مكتب رئيس الهيئة، وفجر الهيدان رئيس قسم الشؤون الدولية، وعبدالعزيز العوبثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية.

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