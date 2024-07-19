«شخبوط الطبية» تطلق مختبر أبحاث مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مختبر أبحاث «رنيسانس» المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف تحديد معايير جديدة في هذا المجال، وإعادة تشكيل طرق تقديم الرعاية الصحية.

ويضم المختبر تقنيات متقدمة، وأجهزة تعمل بالحوسبة عالية الأداء، بالتعاون مع فريق متميز من الباحثين في جامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث سيُمكن المختبر مدينة الشيخ شخبوط الطبية من الاندماج، والعمل بشكل وثيق مع المؤسسات الأكاديمية والقطاعات المختلفة على مستوى الدولة والعالم.

ويهدف هذا التعاون بين القطاعين الصحي والأكاديمي، إلى تطوير أدوات ذكاء اصطناعي، مصممة خصيصاً لتقديم رعاية صحية متمحورة حول المريض، وإيجاد حلول مبتكرة لمعالجة التحديات الصحية في الإمارات.

وقال الدكتور صديق أنور استشاري أمراض الكلى، ومدير المشروع في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «بتعاون مشترك بين الفرق متعددة الخبرات والتخصصات، سيقوم المختبر بدورٍ رئيس في تطوير الجيل القادم من الحلول المبتكرة، لمواجهة التحديات الطبية المعقدة، كما نتطلع بشغف للتعاون مع الزملاء من اختصاصيي الرعاية الصحية والأكاديميين، للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أساليب رعاية المريض».

وأكد الدكتور أنور على أهمية التعاون الأكاديمي القيم والجهود المبذولة، بقيادة الدكتور مجيد جان إمري سيمسيكلر من جامعة خليفة، والدكتور محمد يعقوب من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، في المساهمة بتجهيز هذا المختبر.

من جانبه، قال الدكتور رافي تريهان المدير الطبي للأبحاث بالإنابة: «من خلال تبنّي نهج مرتكز على التقنيات المتقدمة والتحول الرقمي، واعتماد الحلول المخصصة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكننا من مواجهة التحديات الطبية المعاصرة»، مشيراً إلى التزام فريق الأبحاث في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بمواصلة إجراء الدراسات التي تدعم الرحلة التحويلية في قطاع الرعاية الصحية.

وسيؤدي تطبيق الحوسبة عالية الأداء، إلى تحليل البيانات الضخمة المعقدة، التي تتجاوز حدود البرامج التقليدية، إلى تطوير الحلول المخصصة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويمكن من خلال فحص هذه الحلول وإخضاعها للتدقيق المستمر والمراجعة النظيرة، من تحسين نتائج الرعاية الصحية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

من جهته، قال الدكتور مروان الكعبي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «تتطلع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بصفتها مزوداً رائداً للرعاية الصحية، وفق أهم المعايير العالمية، لهذا التعاون مع تحالفات أكاديمية دولية لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، والتحقق من كفاءاتها في معالجة التحديات الصحية العالمية، ودعم مسيرة أبوظبي نحو رؤيتها في أن تصبح واحدة من الوجهات الصحية الرائدة في العالم».

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