«قيض الخير» يستقطب 360 مشاركاً في مجلس السيجي المجتمعي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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انطلقت فعاليات الأسبوع الثاني من البرنامج الصيفي قيض الخير، في نسخته الثامنة في مجلس السيجي المجتمعي.

والذي تنظمه مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، تحت شعار «بيئة مجتمعية مستدامة»، لتشهد الفعاليات حضور 360 مشاركاً من الأطفال واليافعين دون سن 12 سنة وأصحاب الهمم، تلقوا فيها ورشاً حول المعرفة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

والتعريف بجيولوجية إمارة الفجيرة، من خلال صندوق الرمل الذكي، وتعريفهم بآلية عمل طائرات الدرون، ومنحهم رخصة الطيار الصغير. إلى جانب تعليمهم ورش حول السنع، وترسيخ قيم المواطن الإماراتي الصالح، الأمر الذي يعكس استراتيجية المؤسسة في ترسيخ حس الانتماء الوطني والاجتماعي والبيئي لدى أجيال المستقبل.

وأكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن قيض الخير لهذا الموسم، يهدف إلى تعزيز المعرفة وتنمية المهارات الحياتية، وتشجيع السلوكيات الإيجابية في المجتمع، وذلك من خلال حزمة منوعة من الورش والأنشطة التي تعمل على إكساب النشء مهارات جديدة.

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