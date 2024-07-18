الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من يوم غد من الجمعة 19 يوليو إلى الثلاثاء 23 يوليو 2024 على النحو التالي:
الجمعة
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبال.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق خاصة الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – قد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار – تميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
الإثنين
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية – صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي – فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية – غائم جزئي– فرصة تكون سحب ركامية ممطرة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.