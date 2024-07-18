الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من يوم غد من الجمعة 19 يوليو إلى الثلاثاء 23 يوليو 2024 على النحو التالي:

الجمعة

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبال.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق خاصة الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – قد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار – تميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية – صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي – فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية – غائم جزئي– فرصة تكون سحب ركامية ممطرة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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