1067 مشروعاً تنموياً نفذتها «الإمارات الخيرية» خلال 6 أشهر

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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نفذت جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة 1067 مشروعاً تنموياً، خلال النصف الأول من العام الجاري، وبنمو 25 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وأشاد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، بقوة إقبال أهل الخير على التبرع، مؤكداً أن هذا الإقبال أسهم بتمكين الجمعية من تأدية رسالتها السامية.

وكشف الأمين العام للجمعية أنه في مجال المشاريع والبرامج الخيرية تبنت الجمعية بناء 259 مسجداً خارج الدولة، وشملت مشاريعها توصيل المياه النقية إلى سكان تلك البلدان التي تفتقر إليها، وتم حفر 280 بئراً، وتركيب 385 مضخة.

وأكد الطنيجي أن الجمعية أولت اهتماماً بالغاً بالتعليم خارج الدولة في الدول الأفريقية والآسيوية من خلال بناء 33 فصلاً دراسياً مجهزاً بكافة المستلزمات، كما تم بناء عيادتين طبيتين خارج الدولة، وبناء 6 مجمعات كبرى وما يلزمها من تجهيزات، بالإضافة إلى بناء 6 بيوت للفقراء والمحتاجين.

وأشار إلى أن الجمعية ركزت جهودها في مجال المساعدات الخيرية، حيث استفادت 1700 أسرة من المساعدات المقدمة، خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغت المساعدات المالية الشهرية 2.505.300 درهم، واستفاد منها 947 حالة، بينما بلغت المساعدات المقطوعة أكثر من 924 ألف درهم، واستفاد منها 282 أسرة، كما قدمت الجمعية أكثر من 855 ألف درهم لمساعدة 186 أسرة في الرسوم الدراسية والجامعية، و927 ألف درهم لمساعدة 169 أسرة في المصاريف العلاجية، وخصصت أكثر من 171 ألف درهم لصندوق الفرج، الذي يسهم في تفريج كربة مسجون أو سداد قضية ذمة مالية في المحكمة.

وسلط الطنيجي الضوء على النمو الكبير في مجال الكفالات والرعاية الإنسانية، حيث تم كفالة 1246 مكفولاً جديداً، خلال النصف الأول من هذا العام، متجاوزة بذلك ما حققته من كفالات جديدة في العام السابق، التي بلغت 200 كفالة، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت مساعدات إلى أكثر من 10 آلاف يتيم داخل وخارج الدولة في جميع جوانب الحياة التعليمية والصحية والاجتماعية، مؤكداً أن الجمعية قدمت خلال شهر رمضان الفضيل ميراً رمضانياً إلى 270 أسرة أيتام داخل الدولة، ووزعت كوبونات كسوة لـ 500 يتيم، وأقامت عدداً من البرامج الترفيهية وبرنامجاً للإفطار شارك فيه الأيتام.

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