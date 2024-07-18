حمدان بن محمد: نعاهدكم بأن نؤدي واجباتنا بالأمانة ونستمر على خطى الآباء المؤسسين

المصدر: البيان

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عاهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع القيادة الرشيدة على أداء الواجب بالأمانة وأن يرعى سموه مصالح شعب الاتحاد رعاية كاملة، وأن يستمر على خطى الآباء المؤسسين في الإخلاص والبناء.

وقال سموه على حسابه في "انستغرام": "نعاهدكم بأن نؤدي واجباتنا بالأمانة وأن نرعى مصالح شعب الاتحاد رعاية كاملة وأن نستمر على خطى الآباء المؤسسين في الإخلاص والبناء.. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً."

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