محمد بن راشد: مسيرة التحديث مستمرة وراية الوطن ستبقى عالية خفاقة من جيل إلى جيل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن مسيرة التحديث والتطوير والتغيير لن تتوقف وراية الوطن ستبقى عالية خفاقة من جيل إلى جيل.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "شهدت اليوم رفقة أخي رئيس الدولة حفظه الله أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد في دولة الإمارات."

وأضاف "أن مسيرة التحديث مستمرة .. التطوير والتغيير لن يتوقف .. راية الوطن ستبقى عالية خفاقة من جيل إلى جيل .. وقادم دولتنا أعظم وأجمل بإذن الله . وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد ."

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز