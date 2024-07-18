لخطورتهما على الصحة العامة .. إغلاق مطعمي «بنغلا سناك» و«داربار السريع» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مطعم بنغلا سناك ذ.م.م." والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-4739725)، كما أصدرت قراراً ثانياً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مطعم داربار السريع" والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-1423893) واللتين يقع مقر كل منهما في منطقة المفرق الصناعية بأبوظبي، وذلك لمخالفتهما القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتهما على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة الأولى جاء نتيجة مخالفة المنشأة لاشتراطات السلامة الغذائية نظرا لتكرار بنود عالية الخطورة والتي لها تأثير مباشر على سلامة الغذاء حيث تم رصد عدم التحكم بدرجات الحرارة أثناء عرض المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة في الأرضيات والأسطح الملامسة للغذاء وعدم الالتزام بلبس الملابس الواقية (غطاء الرأس والقفازات) فضلا عن رصد الأغذية الجاهزة مكشوفة وفي درجة حرارة غير مناسبة.

وأوضحت الهيئة أيضاً أنه وفقا لتقرير الرقابة الغذائية، فإن مسببات قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة الثانية نظرا لتكرار المخالفات منها عرض المواد الغذائية الجاهزة للتقديم في درجات حرارة غير مناسبة، فضلا عن عدم الالتزام بنظافة الارضيات والأرفف والأسطح الملامسة للغذاء وعدم الالتزام بلبس الملابس الواقية (غطاء الرأس والقفازات) في منطقة التحضير وعدم التزام القائمين عليها بنظافة المعدات (الثلاجات) وعدم الالتزام بتوفير شهادات تدريب متداولي الغذاء.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري بحق المنشأتين سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح لأي منهما بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب الأوضاع واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط وإزالة أسباب المخالفة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

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