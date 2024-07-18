محاكم دبي تحقق إنجازات رقمية غير مسبوقة في معاملات الكاتب العدل خلال النصف الأول

المصدر: وام

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نجحت محاكم دبي، متمثلة بإدارة الكاتب العدل، في تقديم خدمات رقمية متميزة للمتعاملين خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعزز من رضا وسعادة المتعاملين، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية لتحقيق العدالة النافذة وتقديم خدمات قضائية ميسرة للجميع.

وكشف أحمد الحوسني، مدير إدارة الكاتب العدل بمحاكم دبي، عن أن الإدارة أنجزت عدداً كبيراً من المعاملات الرقمية بنجاح وفعالية، حيث بلغ عدد معاملات الكاتب العدل العام الرقمية 98,330 معاملة، فيما بلغ عدد معاملات الكاتب العدل الخاص الرقمية 74,830 معاملة، تمت من خلال المكاتب المنتشرة في الإمارة، كما بلغ عدد معاملات الكاتب العدل الإلكتروني عبر المسار السريع (دون تدخل بشري) 2,716 معاملة، مما رفع نسبة التحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل في دبي إلى 99.36%.

وأوضح الحوسني أن هذه الإنجازات تأتي ضمن استراتيجية محاكم دبي لتعزيز التحول الرقمي، وتقديم خدمات ذكية وسهلة الوصول تعكس التزام المحاكم بتحقيق رؤية حكومة دبي في التحول إلى مدينة ذكية، وتعتبر هذه الجهود جزءاً من المساعي المستمرة لتعزيز كفاءة الخدمات القضائية وتحقيق أعلى معدلات الرضا للمتعاملين.

ويمكن للمتعاملين الحصول على خدمات الكاتب العدل الرقمي عبر قنوات متعددة، منها الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي باستخدام اسم مستخدم، بالإضافة إلى فروع الكاتب العدل العام في "وافي مول" و"مرور البرشاء"، والكاتب العدل الخاص ومكاتب المحاماة، ومراكز العضيد المعتمدة من قبل محاكم دبي لتقديم الخدمات القضائية المحددة، الأمر الذي يعمل على تعزيز معايير السعادة والوصول إلى أعلى معدلات الرضا للمتعاملين

وأكد الحوسني، أن التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الابتكار والتطوير المستدام في الخدمات الحكومية، تحقيقاً لرؤية دبي التي تسعى لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، حيث تأتي هذه الجهود في إطار حرص محاكم دبي على توفير خدمات قضائية متميزة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتساهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والتميز.

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