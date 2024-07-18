بلدية العين تنظم ملتقى الصحة والجمال

المصدر: العين ــ جميلة إسماعيل

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نظمت بلدية مدينة العين، ممثلة بإدارة الصحة العامة، ملتقى الصحة والجمال على مسرح البلدية، والذي يعنى بأهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة في منشآت التجميل وذلك بحضور واسع من أصحاب مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية بالمدينة، ويهدف الملتقى إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملين في مراكز التجميل وبأهمية الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المُقدمة لضمان سلامة المجتمع.

وتم خلال الملتقى التعريف بأهمية التفتيش على منشئات التجميل، باعتبار التفتيش عملية ضرورية وحيوية للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، وكونه جزءا أساسيا لحماية الصحة العامة في المجتمع، والحد من انتشار الأمراض وانتقال العدوى المرتبطة بالممارسات الخاطئة في المنشآت، لحماية صحة مرتادي المراكز.

وقال سلطان المزروعي رئيس قسم الانشطة الصحية ببلدية مدينة العين:" تضم مدينة العين 1190 مركزاً تجميلياً، منها 791 مركزا رجاليا و 399 مركزا نسائيا، ويأتي هذا الملتقى تأكيداً على حرص بلدية مدينة العين لتعزيز علاقات الشراكة مع المراكز بهدف الارتقاء بالممارسات المتقدمة في مجال الرقابة والتفتيش، علاوة على المتابعة الدورية لمراكز التجميل وصالونات الحلاقة، وتوفير أفضل الإجراءات الوقائية التي من شأنها حماية صحة مرتادي المراكز وصون سلامتهم، بالإضافة إلى تحفيز ملاك هذه المراكز على اتباع أفضل الممارسات الصحية، والتقيد بالقرارات والقوانين التي تحث على تقديم الخدمات وفقاً لأفضل المعايير الصحية".

وأضاف المزروعي: "حرصنا أيضا على تعريف الحضور بأهمية النظافة والتعقيم والتحقق من صلاحية الترخيص والتجهيزات في المرافق المتاحة ضمن المنشأة، بالإضافة إلى التحقق من طرق تخزين وتسويق المنتجات المستخدمة في المركز مثل المستحضرات الجلدية ومنتجات الشعر، والتأكد بشكل مستمر من سلامتها ومطابقتها للمعايير، وأهمية تأهيل وتدريب الموظفين في المراكز التجميلية بإجراءات النظافة والسلامة واستخدام المعدات، كما وتم خلال الملتقى تعريف الحضور بأكثر المخالفات شيوعا، وتوعيتهم بالغرامات المترتبة في قطاع التجميل والعناية الشخصية".

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