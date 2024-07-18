محمد بن زايد يعلن 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى «يوم عهد الاتحاد» لدولة الإمارات

المصدر: البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى "يوم عهد الاتحاد"، نحتفي فيها بتاريخ دولتنا والخطوات المباركة لتأسيس الاتحاد.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "في مثل هذا اليوم عام 1971، وقّع الوالد المؤسس وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلنوا عن اسم دولتنا؛ دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيداً للاتحاد في 2 ديسمبر. يوم تاريخي وضعوا فيه عهد الاتحاد وأسسه. واليوم نعلن 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى "يوم عهد الاتحاد"، نحتفي فيها بتاريخ دولتنا والخطوات المباركة لتأسيس الاتحاد".

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