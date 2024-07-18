سلطان بن أحمد يترأس اجتماع مجلس الشارقة للإعلام

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في متحف الشارقة للسيارات القديمة.

وقدم المجلس في مستهل الاجتماع الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على إصداره مرسوم إعادة تشكيل المجلس، وثقة سموه واهتمامه الدائم بقطاع الإعلام في إمارة الشارقة، ودعم سموه المستمر للمبادرات والبرامج كافة التي يطلقها مجلس الشارقة للإعلام والمؤسسات المنضوية تحته.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المعنية بقطاع الإعلام في إمارة الشارقة، واطلع على تقارير الجهات التابعة لمجلس الشارقة للإعلام، وأبرز إنجازاتها خلال الفترة السابقة، وخططها المستقبلية.

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