تتويج الفائزين بمزاينة «الدباس» في «ليوا للرطب»

المصدر: الظفرة - وام

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توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب الفائزين في مزاينة رطب «الدباس».

وذلك في ثالث أيام الدورة الـ20 للمهرجان التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وشراكة استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وتختتم الدورة في 28 يوليو الجاري.

وتوج عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب والفواكه في المهرجان، الفائزين بالمزاينة، وجاء في المركز الأول خليفة سهيل المزروعي، وفي المركز الثاني معلا علي مرشد المرر، وحلت في المركز الثالث بخيتة أحمد دمينه المنصوري.

وفي المركز الرابع سريعة جديد المنصوري، فيما جاءت في المركز الخامس سلامة درويش المزروعي، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 25 جائزة للفائزين بمزاينة الدباس بقيمة إجمالية 446 ألف درهم.

وتسلم المهرجان صباح أمس، مشاركات مزاينة رطب «الخنيزي» التي خصصت لها اللجنة المنظمة 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم.

وتشهد فعاليات مهرجان ليوا للرطب حضوراً جماهيرياً كبيراً يتابع يومياً الفعاليات والمسابقات التي خصصت للزوار بمختلف اهتماماتهم على المسرح الرئيس والسوق الشعبي وأجنحة الجهات الوطنية الداعمة والمشاركة.

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