71 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ملاك المزارع إلى ضرورة الالتزام بالقرار رقم «3» لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع.

وذلك لتشجيعهم على استثمار مزارعهم بما يسهم في تسويق منتجاتهم وتسهيل وصولها للأسواق المحلية وتنويع مصادر دخل ملاك المزارع، بما يؤدي إلى المساهمة في الناتج المحلي للإمارة.

وأوضحت الهيئة عبر منصاتها الرقمية أنه بموجب القرار تم السماح بممارسة عدد 71 نشاطاً اقتصادياً في المزرعة شريطة الالتزام بـ8 شروط تتمثل في:

وجود أحد أنشطة الإنتاج النباتي أو الحيواني في المزرعة، وألا تتجاوز المساحة المستغلة في ممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة الداعمة نسبة 30 % من مساحة المزرعة الإجمالية، فضلاً عن اقتصار ممارسة الأنشطة الاقتصادية على مالك المزرعة فقط، ويجب أن تكون الرخصة التجارية صادرة باسمه، واستيفاء كافة المتطلبات الصادرة من السلطة المختصة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزرعة.

بالإضافة إلى تطبيق اشتراطات التطوير والبناء المعتمدة لدى السلطة المختصة، وتنفيذ متطلبات الأمن الحيوي في المزارع، وتنفيذ التشريعات ذات العلاقة المعمول بها لدى الهيئة والسلطة المختصة. وأشارت الهيئة في سياق متصل أن الأنشطة الاقتصادية في المزارع تنقسم إلى 6 فئات وهي:

أنشطة الإنتاج النباتي والأنشطة الداعمة للإنتاج النباتي، وأنشطة الإنتاج الحيواني، والأنشطة الداعمة لأنشطة الإنتاج الحيواني، والأنشطة الغذائية الداعمة، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية.

وأجاز القرار ممارسة أحد أنشطة الإنتاج الحيواني في المزرعة إن تعذر ممارسة أنشطة الإنتاج النباتي فيها بسبب ندرة المياه أو زيادة ملوحة مياه الري فيها عن 10,000 جزء في المليون، حيث يتاح لمالك المزرعة الحصول على ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي في المزرعة.

وأعلنت الهيئة أنه يمكن التقديم على طلب ترخيص نشاط اقتصادي في المزرعة من خلال الدخول على خدمات حكومة أبوظبي الرقمية بمنصة «تم» أو بالتواصل مع مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم: 800555

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