أحمد بن طحنون: الاستثمار في الشباب وتأهيلهم نهج إماراتي ثابت

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، حفل تخريج الدفعة السادسة من برنامج «النخبة»، والدفعة الثانية من برنامج «طموح»، في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا. جاء تكريم الخرّيجين، بعد إكمال تدريبهم المكثف بنجاح، الذي استمر لأشهر عدة في مجال البحث والتطوير، في مجموعة واسعة من مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

حضر حفل التخرج اللواء خليفة حمد الكعبي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والعميد الركن عبيد علي المنصوري، رئيس الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، إضافة إلى شخصيات بارزة وجمع من أهالي وذوي الخريجين.

وأكد اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، بهذه المناسبة، حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين وإعداد شباب الوطن، وقال: «إن الاستثمار في الشباب والعمل على تأهيلهم، يعتبر نهجاً إماراتياً ثابتاً منذ نشأة دولتنا في سبعينيات القرن الماضي، حتى وقتنا الراهن، لأن الشباب مثلما هم عماد الحاضر فإنّهم صنّاع المستقبل».

وأشاد بابتكارات مجندي الخدمة الوطنية من برنامجي «النخبة»، و«طموح» التي تسهم في خدمة الوطن والمواطن.

وقال الدكتور يوسف الحمادي، نائب رئيس أول للشؤون الأكاديمية وخدمات الطلبة، في جامعة خليفة بالإنابة: «تفخر جامعة خليفة بتخريج الدفعة السادسة من برنامج النخبة والدفعة الثانية من برنامج طموح، وتمكين الجيل القادم من المبتكرين والمتخصصين والرواد في القطاعات الصناعية الاستراتيجية في دولة الإمارات».

وأضاف: «يؤكد تخريج هذه المجموعة المتنوعة، على فاعلية المنهج الدراسي المكثف في مجال البحوث والمعايير العالية لبرنامجي النخبة وطموح، الذي طوّرناه بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في الدولة، كما يمثل الخريجون لبنة الأساس للتطورات والابتكارات في التطبيقات العلمية مستقبلاً، وأهنئ هؤلاء الطلبة المتميزين على نجاحهم وإنجازاتهم في التخصصات الأكاديمية والبحثية، التي تغطي مجموعة متنوعة من التخصصات الهندسية والتقنية».

يذكر أن جامعة خليفة أطلقت برنامجي النخبة وطموح عام 2019، بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بوزارة الدفاع، حيث ساهمت هذه البرامج في تخريج عدد من منتسبي برنامج النخبة من إكمال برامج التدريب والمشاريع البحثية وجميع المهام التي كلفوا بها خلال نسخة العام 2024.

واستعرض خريجو النخبة في يناير 2024 خلال النسخة السادسة من معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس» ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس»، العديد من الابتكارات التي شملت الطائرات بدون طيار والروبوتات التي تعمل تحت الماء. كما طور خريجو النخبة تكنولوجيات مثل نموذج للتصدي للمشاكل المتعلقة بأجهزة وشبكات الاتصالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز