الإمارات وإندونيسيا تحرصان على توطيد أواصر العلاقات في كافة المجالات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبد الله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا، والسفير غير المقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية ورابطة الآسيان حرص البلدين على توطيد أواصر العلاقات وتنميتها في كافة المجالات.

وأوضح لـ«البيان» أن زيارة فخامة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا لدولة الإمارات تعكس متانة العلاقات الثنائية الإماراتية الإندونيسية، والحرص المشترك على دفع العلاقات إلى آفاق جديدة، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

ولفت إلى أن الزيارة تعد استكمالاً للزيارة التاريخية، التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إندونيسيا في الفترة من 17-14 نوفمبر 2022، وذلك بعد زيارته التاريخية لجاكرتا في يوليو 2019، والتي تعتبر علامة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي أرست الدعائم ووضعت الأسس للمزيد من التعاون في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، عبر التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

وأضاف عبد الله سالم الظاهري: «أسهمت هذه الزيارات التاريخية في توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجلات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية والتعليمية والإعلامية، كما أفسحت المجال للمزيد من التواصل على أعلى المستويات، مما أسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين، ودفع التعاون الثنائي إلى آفاق جديدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية».

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية مع إندونيسيا امتدت طيلة الخمسين عاماً الماضية، وبفضل الرؤية الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تطور التعاون الاقتصادي مع إندونيسيا إلى شراكة اقتصادية واستثمارية عبر التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023.

وسلط سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا الضوء على أهم ما يميز علاقات التعاون الاقتصادي في أنها انتقلت من التركيز على القطاعات التقليدية للاتجاه لقطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والنظيفة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي والصحة والتعليم والبيئة.

وأضاف: «لدى دولة الإمارات وشركاتها الوطنية حالياً مشاريع ضخمة وواعدة في هذه القطاعات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نفذت شركة «مصدر» محطة الطاقة الكهربائية الشمسية العائمة بمنطقة شيراتا بإقليم جاوا الغربية، والتي تعد الأكبر في منطقة جنوب شرق آسيا، والأولى من نوعها في إندونيسيا، كما أعلنت شركة مبادلة للطاقة في مايو 2024 عن ثاني اكتشاف ضخم للغاز في منطقة امتياز جنوب أندامان بإندونيسيا، والذي سيوفر أكثر من تريليوني قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وتابع: «تم أيضاً بناء المستشفى الإماراتي الإندونيسي لأمراض القلب بمدينة سولو، الذي من المقرر افتتاحه في نهاية العام الجاري، ومركز الشيخ محمد بن زايد- جوكو ويدودو الدولي لأبحاث المانغروف، الذي تم وضع حجر أساسه في مايو الماضي، ومشروع كلية محمد بن زايد لدراسات المستقبل بجامعة نهضة العلماء بإقليم يوجياكارتا، الذي تم وضع حجر أساسه في يناير 2024».

التعاون الاقتصادي اتجه إلى قطاعات كالطاقة المتجددة والأمن الغذائي





«مصدر» نفذت محطة الطاقة الشمسية العائمة بمنطقة شيراتا بإقليم جاوا الغربية





بناء المستشفى الإماراتي الإندونيسي لأمراض القلب بمدينة سولو ومن المقرر افتتاحه نهاية 2024

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز