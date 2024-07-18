بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبيدبي - البيان

المصدر: دبي - البيان

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باشرت لجنة المقابلات الشخصية للطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة 36، ودورة المرشحات التاسعة للعنصر النسائي، إجراء المقابلات الشخصية مع طلبة الثانوية العامة ممن استوفوا الشروط، وذلك في نادي الضباط بمنطقة الجداف.

وأكد اللواء الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، رئيس لجنة المقابلات الشخصية، أن اللجنة باشرت مقابلة الطلبة ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي التي أصبحت اليوم وجهة لكافة المواطنين من الشباب والشابات الراغبين في الحصول على أعلى مستوى تعليمي وأكاديمي وعسكري متخصص ومتطور.

وبين أن آلية المقابلات مع الطلبة المرشحين ومعايير الاختيار والاختبارات التي يخضع لها المتقدم، تم اختيارها وتحديدها لتتناسب مع المستوى العالمي لمكانة أكاديمية شرطة دبي كمؤسسة شرطية رائدة في العمل الأمني، والمبنية على أسس مدروسة تسهم في النهاية بتخريج دفعات بكفاءة عالية تخدم الأهداف والغايات والتطلعات المستقبلية لشرطة دبي.

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