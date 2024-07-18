محمد بن زايد وجوكو ويدودو يشهدان إعلان مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الإمارات وإندونيسيا

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة جوكو ويدودو إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين دولة الإمارات وإندونيسيا، التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون الثنائي وشملت التالي:

- اتفاقية تعاون لتركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح منشآت صناعية وتجارية في إندونيسيا.

- مذكرة تفاهم حول إدارة الميزانية العامة.

- مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي الإندونيسي بشأن الأنظمة الذكية.

- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية.

- مذكرة تفاهم بين ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التنسيق والشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا بشأن مشروع إنشاء مركز الشيخ محمد بن زايد وجوكو ويدودو لأبحاث المانغروف في جزيرة بالي - إندونيسيا.

- مذكرة تفاهم بين مركز دبي المالي الدولي والهيئة المالية في نوسانتارا.

- مذكرة تفاهم بين وزارة المؤسسات المملوكة للحكومة الإندونيسية وشركة إيجل هيلز العقارية حول التعاون في مجال التطوير العقاري والاستثمار السياحي وإدارة المطارات والفنادق.

- اتفاق إطاري بشأن طائرات الدوريات البحرية.

مراسم

حضر اللقاء والمأدبة ومراسم إعلان الاتفاقيات كل من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان.

وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.

ومعالي فيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي، وعبد الله الظاهري، سفير الدولة لدى إندونيسيا، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

لقاء

كما حضر اللقاء والمراسم الوفد المرافق لفخامة الرئيس جوكو ويدودو، الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في إندونيسيا.

وفي ختام الزيارة، التي استغرقت يومين غادر فخامة جوكو ويدودو البلاد، أمس، وكان في وداعه والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

كما كان في وداعه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الإندونيسي، وعبدالله الظاهري، سفير الدولة لدى إندونيسيا، وعدد من المسؤولين.

اتفاقية لربط أنظمة الدفع بين البلدين

وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك إندونيسيا «المركزي الإندونيسي» مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار لتعزيز التعاون الثنائي المستدام في مجال أنظمة الدفع.

يأتي ذلك في إطار زيارة فخامة جوكو ويدودو، الرئيس الإندونيسي إلى دولة الإمارات.

وقع المذكرة، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا.

وتهدف المذكرة إلى ربط أنظمة الدفع بين البلدين، بغية تسهيل تنفيذ المدفوعات البينية من خلال تعزيز التدابير والإجراءات بشأن الدفع عبر الحدود بطرق ووسائل سريعة وأقل تكلفة وأكثر شفافية وشمولية، بما يدعم التنمية الاقتصادية في الدولتين، وإنشاء آلية مشتركة لتحقيق الإدارة السليمة للمخاطر، وتسهيل التعاون الرقابي، وحماية حقوق ومصالح المستخدمين، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز