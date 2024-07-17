توظيف 425 مواطناً في القطاع الصحي الخاص ممن التحقوا بـ"نافس"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن توظيف 425 مواطناً ومواطنة في القطاع الصحي الخاص، بعد أن التحقوا في برنامج "نافس" لـ "تطوير كوادر القطاع الصحي" من خلال "عقد عمل مواطن دارس"، فيما يجري العمل حالياً على توظيف أكثر من 1600 مواطن من الملتحقين في البرنامج.

واستحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع "نافس" "عقد عمل مواطن دارس" حيث يتم إبرام هذا النوع من العقود بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة، ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من "نافس"، ويحصل بموجبه الطالب على رعاية من الشركة وراتب لا يقل عن 4 آلاف درهم يُسدد عن طريق نظام حماية الأجور، بالإضافة لتسجيله في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، ومكافأة مالية من "نافس" بناءً على تحصيله العلمي، فيما يتم توظيف الطالب لدى الشركة بعد تخرجه ويحصل على دعم مالي من "نافس" بناء على المؤهل التعليمي.

ويُحتسب المواطن الدارس المعين في الشركة بـ "عقد عمل مواطن دارس" ضمن نسب التوطين المطلوبة من الشركة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي أصدرته اليوم، إلى النجاح اللافت الذي حققه "عقد عمل مواطن دارس" والذي تجلى بالإقبال الواسع من قبل الشباب المواطن على الانتساب إلى البرامج المدعومة من "نافس" وتحديداً برنامج "تطوير كوادر القطاع الصحي"، إضافة إلى نسب التوظيف الملحوظة للطلبة الذين ينهون متطلبات هذه البرامج.

وقالت الوزارة إن هذا النجاح يعكس فاعلية الشراكة والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين و"برنامج نافس" من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى، في تدريب وتمكين وتوظيف الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص وتعزيز تنافسيتهم"، مثمنة جهود جميع الشركات التي تعاقدت مع المواطنين وفقاً لـ"عقد عمل المواطن الدارس.

وأشادت الوزارة في بيانها بالمؤسسات الصحية الخاصة التي أبرمت "عقود عمل مواطن دارس"، ومن أبرزها مستشفيات "ميديكلينيك"، ومستشفى "إن إم سي رويال" ومستشفيات "برجيل"، ومجموعة الخدمات الصحية والطبية “مستشفى مردف ومستشفى القرهود الخاص”، والمستشفى الدولي الحديث.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز