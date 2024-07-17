حاكم الشارقة يرفع قيمة التعويض للمتأثرين بالمنخفض الجوي إلى 50 ألف درهم

المصدر: وام

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أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برفع قيمة التعويض للأشخاص الذين تأثرت منازلهم نتيجة الأمطار في المنخفض الجوي الأخير إلى 50 ألف درهم.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة قيمة هذه التعويضات، التي تقدر بـ15 مليونا و330 ألف درهم، ويستفيد منها 618 حالة، على أن تباشر دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في توزيع هذه التعويضات على المستفيدين فورا.

جاءت توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة خلال برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

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