بيان مهم من بعثة الإمارات في أوتاوا للمواطنين المتواجدين في كندا

المصدر: البيان

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دعت بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في أوتاوا المواطنين المتواجدين في كندا إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة والفيضانات المتوقعة.

ونشرت البعثة في حسابها الرسمي على منصة "إكس" بيانا جاء فيه:" تهيب بعثة دولة الإمارات فى أوتاوا مواطنى الدولة المتواجدين في كندا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية الغير مستقرة والفيضانات المتوقعة فى مناطق مختلفة من البلاد. كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0007180024 أو 0097100044444 والتسجيل في خدمة تواجدي ".





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