«وطني الإمارات» تطلق مخيمها الصيفي تحت شعار «من إرث الماضي.. لمستقبل مستدام»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة وطني الإمارات بالتعاون مع «مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي» إطلاق «مخيم وطني الإمارات الصيفي» لعام 2024 تحت شعار «من إرث الماضي.. لمستقبل مستدام».

ويتماشى إطلاق المخيم مع رسالة المؤسسة بترسيخ الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة والموروث وتمكين الشباب الإماراتي، ما يمهد الطريق أمام المشاركين لاكتساب معارف جديدة، وترسيخ قيم الفخر والانتماء والهوية الوطنية في نفوسهم وتوسيع آفاقهم لبناء مستقبل أفضل لوطنهم.

فعاليات

وتقام فعاليات وأنشطة «مخيم وطني الإمارات الصيفي»، الذي يهدف لاستقبال 400 مشارك ومشاركة تتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 16 سنة في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء ومجمع زايد التعليمي في منطقة البرشاء بإمارة دبي في الفترة من 15 يوليو إلى 1 أغسطس 2024 يومياً ما عدا أيام الجمعة والسبت والأحد.

وسيشرف على فعاليات المخيم، الذي يستمر من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً فريق من المدربين والمرشدين والمتخصصين الأكفاء.

وقال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: «نعرب عن فخرنا بإطلاق «مخيم وطني الإمارات الصيفي»، الذي يعد ثمرة تعاون وثيق مع «مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي».

وذلك في إطار توجهاتنا لتفعيل المبادرات الوطنية والمجتمعية لكافة فئات المجتمع. وننظم هذا المخيم التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، التي لطالما حرصت على ترسيخ الهوية الوطنية بصفتها لبنة بناء أساسية للشخصية الإماراتية ومحركاً يقود إلى تعزيز مهارات الشباب الإماراتي وقدراتهم لبناء صرح النهضة والتقدم والازدهار.

ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى بناء جيل يستند إلى إرث الماضي لتشكيل معالم المستقبل».

وتقام فعاليات المخيم ضمن بيئة تسهم في تعزيز ارتباط المشاركين بتراثهم الوطني وهويتهم الوطنية وترسيخ قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية المجتمعية، وتوجيههم وتشجيعهم على اكتشاف قدراتهم ومهاراتهم الشخصية، وتنشئة جيل يتمتّع بالوعي المستدام، فضلاً عن اطلاعهم على أحدث التطوّرات والتقنيات المعاصرة من قبيل المواطنة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وتشمل فعاليات المخيم أكثر من 20 نشاطاً، بما في ذلك «نوخذة 360»، والسنع الإماراتي «المذهب ذهب»، وحياكة الأنماط الإماراتية، وقص الأثر بالبوصلة، وزيارات ميدانية للمؤسسات الوطنية الرائدة، وزيارات علمية وترفيهية، وأنشطة رياضية، وورش نجوم الإعلام الوطني، والقراءة والخطابة، وفنون المسرح، بالإضافة إلى الفلكي والمهندس الصغير، وغيرها الكثير.

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