55 ألف منتج وعلامة تجارية في «تعاونية الاتحاد»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور سهيل البستكي، الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد أن التعاونية لديها مجموعة من الخطط المستقبلية، التي تسعى من خلالها للتوسع في الأسواق المحلية بدبي، وبين أن التعاونية تحتضن أكثر من 55 ألف منتج وعلامة تجارية محلية وعالمية، والعدد حالياً بازدياد.

وذلك كون مؤشرات وتيرة الطلب في قطاع التجزئة ترتفع بشكل إيجابي ومتسارع، وفقاً للمؤشرات السوقية، وارتفاع الطلب الاستهلاكي المرتبط بنمو النشاط السياحي وعدد السكان، ولا سيما في ظل الانتعاش الاقتصادي، الذي تشهده إمارة دبي.

وكشف عن عدد منتجات الاتحاد «التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالتعاونية»، والتي وصلت للآن إلى أكثر من 1500 منتج.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز