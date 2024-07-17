تكريم أفضل متلقي البلاغات ومسؤولي الدوريات في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، بالدور الكبير والحيوي الذي يقوم به متلقو البلاغات في مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، ومسؤولو الدوريات في مراكز الشرطة العاملون على الاستجابة السريعة مع البلاغات لإنقاذ حياة الناس ومساعدة الآخرين، وتقديم الخدمات الإنسانية.

جاء ذلك خلال تكريمه أفضل متلقي البلاغات في إدارة مركز القيادة والسيطرة وأفضل مسؤولي الدوريات في مراكز الشرطة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، وعدد من الضباط.

وشمل التكريم فئة أفضل متلقي للبلاغات في إدارة مركز القيادة والسيطرة، إضافة إلى فئة مسؤولي الدوريات في كل من مراكز شرطة القصيص، والراشدية، والرفاعة، وذلك تقديراً لإخلاصهم في العمل، وجهودهم المبذولة في تعزيز الأمن والأمان وتفانيهم في سرعة انتقالهم على مستوى مراكز شرطة دبي لمواقع البلاغات.

وأوضح اللواء المنصوري في التكريم، أن تلقي البلاغات على الرقم 999، مهمة إنسانية بحد ذاتها، فقد يؤدي أي تأخير في وصول دورية الشرطة إلى مكان الحادث، إلى تفاقم حالة المصاب أو وفاته، فهي مهمة تتطلب الكثير من الدقة والصبر وحسن التصرف في استقبال المكالمات الواردة من أفراد الجمهور للإبلاغ عن الحوادث.

وأكد اللواء المنصوري الدور الكبير الذي يؤديه مسؤولو الدوريات في سرعة الاستجابة والانتقال للحوادث بمختلف أنواعها، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وتعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع بالخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن مسؤولي وأفراد الدوريات يعدون القلب النابض والعين الساهرة على مدى الـ24 ساعة في الاستجابة لبلاغات الناس.

وحض اللواء المنصوري المكرمين على مواصلة الجهد والعطاء في العمل، والتميز في أداء واجبهم.

مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحفيز وتثمين جهود أفرادها العاملين على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع. من جانبهم، عبر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن الوفاء والإخلاص في العمل واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق أي موظف لتعزيز الأمن والأمان، ودعم مسيرة شرطة دبي المتميزة.

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