استعراض المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة نايف

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، أن منطقة نايف من المناطق التجارية الحيوية في إمارة دبي، ما يتطلب تسخير كافة الإمكانات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، وخاصة أن المنطقة تتضمن العديد من البنوك ومحال الصرافة والمحال التجارية، إضافة إلى العديد من الفنادق والأسواق وأبرزها سوق الذهب، وسوق مرشد.

جاء ذلك في اطّلاع اللواء علي غانم، على سير العمل في مركز شرطة نايف ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير المركز، ونائبه العميد عمر موسى عاشور، وعدد من ضباط المركز، وفريق التفتيش العام.

وأشاد اللواء علي غانم بالجهود التي يقوم بها مركز شرطة نايف بمختلف أقسامه المتخصصة في الجوانب المرورية والجنائية والإدارية، مثمناً حرص كافة العاملين من ضباط وأفراد على تعزيز الأمن والأمان وسلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، وتنفيذ المركز للعديد من الحملات المرورية التوعوية والضبطية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وتنفيذه محاضرات توعية على مدار العام في مختلف الجوانب الأمنية والمجتمعية.

واطّلع اللواء علي غانم، على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة نايف، والخطط والمبادرات والبرامج الأمنية والمرورية والتوعية التي نفذها المركز في عام 2023.

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