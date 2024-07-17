43 مبادرة لتصفير البيروقراطية في «الاتحاد للماء والكهرباء»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت شركة الاتحاد للماء والكهرباء سلسلة من ورش العمل الداخلية لتقديم الأفكار الجديدة، التي تأتي استكمالاً لمجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية الأخرى التي تنظمها الشركة في إطار دعمها لبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».

ويهدف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2023، إلى ضمان إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وتقليل وقت الإجراءات إلى النصف، وإزالة جميع الإجراءات غير الضرورية بحلول نهاية عام 2024.

مساهمة

وانطلاقاً من كونها شركة رائدة في القطاع، تؤمن الاتحاد للماء والكهرباء بقدرتها على المساهمة بفعالية في التعزيز الشامل لتصنيفات القدرة التنافسية العالمية للدولة في مجال الكفاءة الحكومية وتصفير البيروقراطية.

ونتج عن ورش العمل الداخلية التي نظمتها الاتحاد للماء والكهرباء طرح 150 فكرة حول طرق تعزيز الكفاءة وتصفير البيروقراطية. وتمت الموافقة على 43 منها، على أن يتم تنفيذ 29 داخلياً من خلال مبادرات تكنولوجيا المعلومات، و14 فكرة من خلال شركاء خارجيين.

وتركز الأفكار التي تمت الموافقة عليها على إلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية لتبسيط الإجراءات على متعاملي الاتحاد للماء والكهرباء، وتقليل زمن تقديم الخدمة، وتمكين الموظفين، وإلغاء جميع الوثائق والمتطلبات الإضافية وغير الضرورية والمتكررة.

وقال المهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: «نضع في الاتحاد للماء والكهرباء متعاملينا على رأس أولوياتنا، إدراكاً منا لمدى أهمية خدمات الماء والكهرباء في حياتهم اليومية.

ولا نتوانى عن بذل الجهود لتزويدهم بالمرافق التي يحتاجونها عبر تقديم خدمات موثوقة تلبي متطلباتهم لذلك ستساهم المبادرات الجديدة التي نتجت عن ورش العمل بشكل كبير في تبسيط خدماتنا وتحسين إمكانية الوصول إليها وسهولة استخدامها».

ونتيجة للتغييرات المقترحة التي نتجت عن ورش العمل، تخطط الاتحاد للماء والكهرباء لإنشاء منصة مشتركة مع الدفاع المدني للاطلاع على شهادات التخليص التي تم تحميلها من خلال البوابة، بما يسهم في تبسيط وتسريع عملية التصديق والاعتماد.

خدمات

كما ستعمل الشركة على تقليص عملية الموافقات للفئة السكنية إلى مستوى واحد فقط من الموافقات، وتقديم حزمة جديدة من الخدمات لشهادة تخليص الأراضي وتحويل الخدمات إلى طلب واحد لكل من خدمات الماء والكهرباء.

وسيستفيد المتعاملون الجدد من تبسيط عملية تقديم طلب تفعيل الخدمة التي تم اختصارها إلى 8 خطوات، بدلاً من 13. وبناء على الأفكار التي نتجت من خلال ورش العمل، بدأت الشركة برنامجاً لتنظيم اجتماعات تفاعلية مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف البلديات المحلية.

ويجسد هذا النهج الشامل، الذي يجمع بين الاستشاريين والمقاولين والمتعاملين، روح التعاون في الدولة.

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