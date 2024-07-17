«محمد بن راشد للإسكان» توقع اتفاقيتين لدعم الخدمات وتعزيز الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقيتي شراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل وجمعية دار البر لتعزيز الابتكار في قطاع الإسكان بإمارة دبي، ودعم الخدمات الموجهة للمواطنين في القطاع.

وأعلنت مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار في قطاع الإسكان بإمارة دبي من خلال تشجيع البحث والتطوير ودعم الأفكار غير التقليدية لتصميم مستقبل هذا القطاع الحيوي.

وبموجب الشراكة ستوظف مؤسسة دبي للمستقبل خبراتها البحثية لدعم إنشاء إطار موحد لمقترحات تطوير الإسكان، مما يسهم بتوفير الكثير من التكاليف المالية وتقليص الجداول الزمنية لتطوير المشاريع بشكل كبير.

ومن المتوقع أن تضع هذه المبادرة معياراً عالمياً جديداً للبحث والتطوير في مجال الإسكان.كما سيتم بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إطلاق برنامج مسرعات في «منطقة 2071» التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، يتضمن مجموعة من التحديات المهمة لاستقطاب أفضل الأفكار حول ابتكارات الإسكان، مع التركيز على تسريع تطوير وتنفيذ الأفكار الناجحة في إمارة دبي.

وقال عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «فخورون بهذه الشراكة التي تجمع بين خبراتنا الواسعة في قطاع الإسكان والنهج الابتكاري لمؤسسة دبي للمستقبل. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الإسكان في دبي، وذلك من خلال دعم الأبحاث والابتكارات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لمجتمعنا وتقديم حلول سكنية متقدمة ومستدامة».

ومن جانبه أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تمثل خطوة مهمة نحو إحداث تحوّل نوعي في قطاع الإسكان في دبي تحقيقاً لتوجيهات القيادة بضرورة تعزيز التكامل الحكومي وتوحيد الجهود لاستشراف الفرص الآفاق المستقبلية لتكون دبي المدينة الأكثر جاهزية للمستقبل.

وأضاف: ستعمل فرق العمل من خلال هذه الشراكة على توفير آليات شاملة لإيجاد أفكار وحلول مستدامة تسرّع تبني أحدث الممارسات والابتكارات في قطاع الإسكان بما يسهم بتحقيق نتائج مثمرة وفوائد ملموسة للمجتمع.

وتجمع الشراكة بين النهج الريادي لمؤسسة دبي للمستقبل في مجال الابتكار، والخبرة الواسعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في القطاع من أجل ابتكار الحلول السكنية المستدامة. وستسهم هذه الشراكة في ترسيخ بيئة داعمة للابتكارات الإبداعية والفعالة في مجال الإسكان بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في دبي.

دعم الخدمات

إلى ذلك، أبرمت جمعية دار البر ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اتفاقية تعاون، تقضي بدعم الخدمات الموجهة للمواطنين في قطاع الإسكان، من الحاصلين على المنح والقروض الإسكانية من قبل المؤسسة. حضر توقيع الاتفاقية، الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، وعمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعدد من المسؤولين في الجانبين.

وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، أن الجمعية تواصل حرصها وسياستها على توسيع شبكة شراكاتها الوطنية الاستراتيجية.

فيما يصُب في مصلحة الوطن وأبنائه، ويقود إلى تعزيز التنمية والازدهار والاستدامة في رُبوع الدولة، عبر بوابة الاستقرار الأسري والاستقرار السكني، ويُفضي إلى تمكين هذه الشريحة من المُواطنين، حرصاً على راحة الأسرة الإماراتية وتوفير مُتطلباتها الأساسية، وهو ما يعكس التزام «دار البر» بمسؤولياتها المجتمعية والوطنية.

وأشار الدكتور المهيري إلى التزام «دار البر» بدعم المشاريع الوطنية الداخلية، التي تخدم المواطنين وترفع مستويات السعادة والاستقرار بين صفوفهم، بالتنسيق والتعاون المتكامل مع الجهات المُختصة في القطاعين الحُكومي والخاص، في إطار التفاعل والتجاوب الدائم مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وسياسة الحُكومة، لافتاً إلى حجم الدور والعطاء، الذي تقدمه «محمد بن راشد للإسكان» في خدمة الأسرة الإماراتية وترسيخ استقرارها.

وقال عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: إن المؤسسة تعمل، بالتعاون مع شركائها من المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها «دار البر»، على ترسيخ الاستقرار الاجتماعي، وضمان كل سبل السعادة والراحة للمواطنين، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة وسياسة الدولة.

فيما تسعى إلى توفير أدوات وآليات فاعلة في خدمة أبناء الوطن في قطاع الإسكان، في إطار الدور الرائد لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان وجمعية دار البر في الحقل الإسكاني. وأشار بو شهاب إلى الدور الوطني، الخيري والاجتماعي والتنموي، الذي تضطلع به جمعية دار البر، على مدار الأعوام الطويلة الماضية، وتعاونها المتواصل مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المُجتمع المدني، في خدمة الوطن وأبنائه.

عمر بوشهاب:

ترسيخ الاستقرار الاجتماعي وضمان كل سبل السعادة والراحة للمواطنين

خلفان بلهول:

خطوة مهمة نحو إحداث تحوّل نوعي في قطاع الإسكان في دبي

محمد المهيري:

تعزيز التنمية والازدهار والاستدامة عبر بوابة الاستقرار الأسري والسكني

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