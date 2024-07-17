عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد يعزيان في وفاة محمد جمعة المطوع

المصدر: الشارقة - وام

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قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس واجب العزاء في وفاة محمد جمعة محمد المطوع.

وأعرب سموهما خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس ضاحية واسط بالشارقة، عن صادق مواساتهما لذوي الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

حضر المجلس إلى جانب سموهما، الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي بالشارقة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين وكبار الشخصيات وأعيان البلاد والوجهاء وأعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة.

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