«تنفيذي الشارقة» يناقش شؤون العمل الحكومي وتطويره

المصدر: الشارقة – البيان

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حول شؤون العمل الحكومي وتطويره وتحديث الإجراءات لتتناسب مع تطلعات المجتمع، بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

واطلع المجلس على تقرير نتائج أعمال الخطة الاستراتيجية الثانية لعام 2021 – 2023، الذي تناول جهود إمارة الشارقة للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن والخريطة الاستراتيجية، والمهام المنجزة، والجهات المنفذة للأنشطة الاستراتيجية، إضافة إلى تطور استيفاء معايير المدن المراعية للسن من حيث المحاور والمعايير ونقل الممارسات العالمية، التي بلغ عددها 114 ممارسة للجهات المحلية والمخرجات المتوقعة.

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