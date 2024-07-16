سلطان القاسمي يوجه بتيسير المنح الدراسية للملتحقين بجامعة الشارقة

المصدر: وام

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اليوم مدير جامعة الشارقة بتحرير رسالة إلى رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تتضمن أسماء الطلبة الذين تم قبولهم في الجامعة ولم يحصلوا على الرقم الجامعي قبل إغلاق باب التسجيل في المنح الدراسية التي تقدمها الهيئة لقبولهم وإعطائهم المنح الدراسية ما لم يكونوا مخالفين للشروط.

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر"، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة :"وجهنا مدير جامعة الشارقة بتحرير رسالة إلى رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة يذكر فيها أنه حسب أوامر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بقبول الطلبة الذين تم قبولهم في الجامعة ولم يحصلوا على الرقم الجامعي قبل إغلاق باب التسجيل في المنح الدراسية التي تقدمها الهيئة، نرسل إليكم عددهم وأسماءهم لإعطائهم المنح ما لم يكونوا مخالفين للشروط لدى الهيئة".

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة : " المقصود هنا الطلبة الذين تم قبولهم بالفعل في جامعة الشارقة مؤخراً، وليس كل من يتقدم الآن نطلب من الجامعة قبوله .. فنحن لا نملك أن نقول لجامعة الشارقة أن تقبل فالقبول له شروط، وبالنسبة للمتقدمين إلى جامعة كلباء وخورفكان والذيد، فإن الجامعة تقدم لهم المنح مباشرة بعد قبول طلباتهم وتسجيلهم في الدراسة إذا كانوا مستوفين للشروط فالجامعة هي التي تعطيهم المنحة، وهذا النظام معمول به منذ عام في جامعة كلباء وعامين في خورفكان، وهذه كلها تجارب معروفة، وبحمد الله العمل سريع في جامعة الذيد، من حيث البناء الجديد، وتشكيل الهيئة التدريسية ووضع المناهج".

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد ألقاسمي إن جامعة الذيد تتوافر بها المرافق التي تتطلبها الدراسة والتي لا تتوفر في كثير من الجامعات، مثل مزارع الخضروات ومزارع الفواكه الموجودة في مرتفعات جبل ديم، وكذلك مزارع القمح والألبان والدواجن والأبقار، كما أن لدينا مشروعا لإنتاج العسل، حيث يتغذى النحل الذي ينتجه على أشجار تحظى بعناية خاصة ولا تُرش أبداً بمواد كيماوية، وبحمد الله تم إنتاج العسل من جبل ديم من أشجار الزيتون الخالية من أي نوع من أنواع المبيدات، ولدينا الآن مشروع كبير وهو مشروع المراعي، حيث نطوّر هذه المراعي، من خلال الارتقاء بأنواع وسلالات الأغنام لإدرار الألبان وإنتاج اللحوم عالية الجودة ويوجد في كل مرعى عيادة بيطرية تابعة للجامعة، كما أن لدينا مشروع الأسماء، وسنتحدث عنه بعد إجازة الصيف بإذن الله".

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه ببشرى سارة لأولياء الأمور الذين سجلوا أطفالهم في الحضانات الحكومية بالشارقة قائلاً: "نبشر الذين سجلوا أطفالهم في حضانات الشارقة بأنه تم قبولهم".

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