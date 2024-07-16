محمد بن راشد في رائعة شعرية جديدة: عقالْ المِرجلِهْ "بو خالد"

المصدر: البيان

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رائعة شعرية على حسابه في "إنستغرام" بعنوان عقال المرجلة "بو خالد" قال فيها:

إنــتـحـزَّمْ بــــكْ ويــانـعـمْ الــحـزامْ

يـاعـقـالْ الـمـرجـلهْ لــي مـايـطيحْ

شـيـخْ نــادرْ بـوخـالد فــي الانــامْ

مــنْ عـلـيكْ يـراهِـنْ يـكونْ الـرِّبيحْ

عـشـتْ قـايـدْ دومْ سـيركْ لـلأمامْ

وعـشتْ رايـدْ كـلْ منْ ضَدِّكْ طريحْ

طـابـتْ أفـعالكْ قـبلْ طـيبْ الـكلامْ

قـولكْ وفـعلكْ صـحيحٍ فـي صـحيحْ

في السياسهْ الناسْ تلعبْ بالكلامْ

وإنـتهْ واضِـحْ مـثلما الـصِّبحْ الصِّريحْ

دمـتْ ظـلْ لـشَعبْ فـي ظلِّكْ ينامْ

مـايـخافْ وتـحتْ حـكمكْ مـستريحْ

وعـشتْ غـيمْ ويـتبعَهْ جـودْ الغمامْ

يـومْ غـيركْ مـثلما الـصَّحرا شـحيحْ

وعـشـتْ رمــزٍ مـثـل رايـتنا هـمامْ

وعـشـتْ فـارسْ لا يـردْ ولا يـشيحْ

شـافتْ الـدولهْ ع َوجـهكْ الإبتسامْ

شـعـبها يـضـحَكْ إذا غـيـرهْ يـصـيحْ

إنـتـه إنـتهْ وقـولْ عَ الـدِّنيا الـسلامْ

تـشتغلْ فـي صمتْ ماتبغي مديحْ





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