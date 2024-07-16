«قضاء أبوظبي» تطالب المسافرين بالتأكد من عدم وجود منع سفر مرتبط بقضايا

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالبت دائرة القضاء أبوظبي المتعاملين بضرورة الاستفادة من منظومة خدماتها، وسداد كافة المبالغ المالية مترتبة عليهم في القضايا، قبل التوجه إلى أحد المنافذ الحدودية أو المطارات، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة التأكد من عدم وجود منع سفر مرتبط بقضايا مقيدة في المحاكم، والتي قد يترتب عليها عرقلة سفرهم عبر مطارات الدولة.

جاء ذلك في مجموعة نشرات عرضتها دائرة القضاء، أمس، عبر نافذتها على الموقع التواصل الاجتماعي «X»، حملت شعار «استفسر.. وكن مطمئناً»، للتعريف بخدماتها للمقبلين على السفر، وتشجيعهم على التحقق من موقفهم القانوني قبل مغادرة الدولة.

وقالت الدائرة إنه في حال وجود قيود مرتبطة بسداد مبالغ مالية فإن المتعامل يستطيع أن يجد الحل بسهولة عبر «نظام الإلغاء التلقائي للقرارات التنفيذية»، والمتوفر في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة، وبالتالي إنجاز المتطلبات ومن ثم السفر.

حرص

وتأتي الخطوة انطلاقاً من حرص الدائرة على تعريف الجمهور بالإجراءات المتبعة، لإتمام كافة المقتضيات القانونية والخدمات المتعلقة بتسوية أوضاعهم القانونية قبل السفر، بما يسهم في انسيابية إجراءات السفر وتجنب الخسائر المالية التي قد تترتب على المسافرين في حال منعهم من صعود الطائرة بعد دفع رسوم التذاكر.

وترسخ الخطوة الدور الكبير الذي تقوم به الدائرة في تسهيل وسرعة إنجاز كافة المتعاملين، وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية في تسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية والالتزام بالتميز في تقديم هذه الخدمات، بما يحقق رفاهية المواطن والمقيم ويوفر الوقت والجهد والنفقات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز