«اكتفاء»: «ألبان مليحة» في الأسواق بنهاية يوليو الجاري

المصدر: الشارقة - وام

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أعلنت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء» التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة أن «ألبان مليحة» ستتوفر في الأسواق نهاية يوليو الجاري وبحد أقصى قبل 1 أغسطس المقبل، بطاقة إنتاجية ستبلغ 3.5 طن من الحليب يومياً ومع نهاية ديسمبر المقبل ستصل لمليون لتر يومياً «33 طناً».

وقال الدكتور خليفة بن مصبح الطنيجي الرئيس التنفيذي لـ «اكتفاء»: «تم الاتفاق مع شركة «وطنية» في مدينة العين لإنتاج الألبان للأسواق لحين جاهزية مصانع الدائرة في شهر أبريل 2025 ومعها سنقدم منتجات أخرى مصاحبة للألبان».

ولفت الطنيجي إلى أن الدائرة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمضاعفة نواة مزرعة مليحة للألبان من القطيع، حيث يبلغ العدد حالياً 1150 رأساً وصولاً إلى اكتمال العدد الإجمالي وهو 2500 رأس مع وصول الدفعة الجديدة من الأبقار في أكتوبر القادم من الدنمارك التي تتميز بوجود أفضل السلالات وأقلها من جانب الأمراض والأوبئة.

تراخيص

وأشار إلى أن مزرعة مليحة نالت شهادة الإنتاج العضوي وكذلك كافة التراخيص اللازمة للمنتج بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تتطلب هذه النوعية من المنتجات العديد من التراخيص سواء من حيث مصادر التغذية والأعلاف وغيرها من الاشتراطات الصحية.

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