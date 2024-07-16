ًالطقس المتوقع في الإمارات غدا

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً.

وأوضح المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:23 والثاني عند الساعة 21:32 والجزر الأول عند الساعة 13:48 والثاني عند الساعة 05:37.

أما في بحر عمان فيكون الموج خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:37 والمد الثاني عند الساعة 17:08، والجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 00:57.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 32 85 30

دبي 44 35 80 25

الشارقة 44 34 80 25

عجمان 42 32 80 30

أم القيوين 44 28 85 30

رأس الخيمة 45 32 75 25

الفجيرة 37 33 85 35

العـين 46 33 70 25

ليوا 47 31 80 25

الرويس 40 27 85 25

السلع 43 30 85 35

دلـمـا 39 30 85 40

طنب الكبرى 35 33 85 75

طنب الصغرى 35 33 85 75

أبو موسى 35 33 85 70.

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