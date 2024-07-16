تخريج 33 طالباً وطالبة ضمن «القائد الاجتماعي» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين - أقدر، دورة تدريبية بعنوان «القائد الاجتماعي»، بمشاركة 33 طالباً وطالبة تراوحت أعمارهم بين 13 و18 عاماً، واستهدف البرنامج التدريبي تطوير وتنمية مهارات الطلاب والطالبات في مجال القيادة، بما يسهم في تعزيز قدراتهم لتمكينهم من بناء مستقبلهم وخدمة وطنهم.

وأوضح خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الدورة تضمنت عدة محاور رئيسية تهدف إلى تنمية المهارات القيادية والتواصلية للطلاب، حيث تم تصميم الدورات والورش لتوفير بيئة تعليمية محفزة تعزز من قدرة الطلبة على التفكير النقدي والإبداعي.

وذلك من خلال الأنشطة التفاعلية والمحاضرات المتخصصة، وتمكن المشاركون من اكتساب خبرات عملية وأدوات فعالة يمكن تطبيقها في حياتهم اليومية ومشاريعهم المستقبلية. وبالإضافة إلى المحاضرات والورش العملية، تضمن البرنامج أيضاً جلسات تفاعلية ونقاشات مفتوحة في مختلف المجالات، وأتاح التفاعل المباشر للطلاب فرصة الاستفادة من تجارب وخبرات المحاضرين، وتلقي التوجيه والإرشاد حول كيفية مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في مجالاتهم المختلفة. وشمل برنامج الدورة تعريفاً بأسس القيادة والتطوع، والتركيز على سمات الشخصية القيادية الناجحة ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات، إضافة إلى عرض نموذج جمعية الإمارات للمواطنة الإيجابية «مواطنة».

كما تم التركيز على مهارات التواصل مع الجمهور، وأهمية القائد الفعال في العالم الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وتخللت فعاليات الدورة ورشة حول النشر الإلكتروني وورشة عن حماية الطفل وطرق الإبلاغ وتطبيق «حمايتي»، واختتم البرنامج بمحاضرة حول مهارات العرض والتقديم. وأعرب الطلاب والطالبات المشاركون عن شكرهم وامتنانهم لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وبرنامج خليفة للتمكين - أقدر، على الفرصة القيمة التي ساهمت في تطوير قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وأكدوا أن هذه التجربة ستكون نقطة انطلاق مهمة في مسيرتهم نحو تحقيق أهدافهم المستقبلية.

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