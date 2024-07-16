هطول إمطار على المناطق الجنوبية الشرقية في الإمارات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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شهدت المناطق الجنوبية الشرقية من الدولة، عصر اليوم "الثلاثاء"، هطول أمطار مختلفة الشدة، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة "شمال الفوعة" شهدت في تمام الساعة 4 و58 دقيقة عصراً سقوط أمطار خفيفة، في الوقت الذي كانت فيه الأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الهيلي والريف بمدينة العين.

وأشار المركز بأن الساعة 5 ودقيقة واحدة، شهدت امتداد لأمطار الخير، حيث هطلت أمطار متوسطة الشدة على منطقة النايفة بمدينة العين، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق بدع بنت سعود والمسعود والنباغ في العين.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحيانا،ً وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوبا،ً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وذكر المركز بأن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية والجزر، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم\س، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية في المناطق الجبلية.

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