مسارات جديدة للدراجات الهوائية والسكوتر والمشاة في حتا

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، تنفيذها مسارات مخصصة ومشتركة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بطول 4.5 كم في منطقة حتا إلى جانب توفير استراحتين على امتداد المسارات الجديدة، ليرتفع بذلك الطول الإجمالي للمسارات في حتا إلى13.5كم وبمعدل زيادة 50%، كما أنجزت مساراً لخدمة ممارسي رياضة المشي بطول 2.2 كم بمحاذة المسارات الجديدة. وتؤكد الهيئة سعيها إلى تعزيز حلول التنقل المرن وتكامل وسائل النقل، وتطوير بنية تحتية صديقة للجميع، وتوفير خيارات متنوعة لتجربة فريدة لوسائل التنقل الفردي في مختلف المواقع بإمارة دبي ومن ضمنها منطقة حتا.

واستكملت الهيئة كذلك أعمال رصف ساحة مواقف السيارات في بحيرة وادي ليم، التي تتسع إلى 135 موقفاً، والطريق الحصوي القائم الذي يربط ساحة المواقف مع الشارع الرئيس بمادة البلاط بما يتماشى مع الطبيعة الجغرافية لمنطقة حتا، كما عملت الهيئة على تركيب اللوحات المرورية والإرشادية حول مداخل بحيرة ليم، وعدد من المواقع المتفرقة، لتوعية الجمهور بالمداخل والمخارج، وضمان السلامة المرورية لمرتادي الطريق في حتا.

ومن جهته، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات "تهدف استراتيجية الهيئة إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع التحسينية والتطويرية وتوفير خيارات متنوعة لتجربة فريدة لوسائل التنقل الفردي، بما يتماشى مع التطور والإقبال الذي تشهده حتا من قبل المقيمين والسياح، حيث تتسم المنطقة بموقعها الجغرافي المميّز وتنوّعها البيئي والثقافي، وتعدد خدماتها الترفيهية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع."

وأكد البنا على أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في مواكبة التطور العمراني والطفرة التنموية، التي تشهدها إمارة دبي من خلال تنفيذ سلسلة من مشاريع التنقل المرن والأعمال المرورية والحلول التحسينية في المواقع الحيوية ومن ضمنها منطقة حتا، التي تشهد كثافة وإقبالاً من مختلف فئات المجتمع.

وأضاف البنا: "نُفِذَت المسارات الجديدة للدراجات الهوائية في المنطقة الواقعة خلف مركز حتا المجتمعي مروراً بجسر المشاة القائم عند بحيرة ليم ووصولا للمسار القائم في منطقة حديقة الوادي، كما تم ربط مسار الدراجات الهوائية إلى منطقة نزل حتا، إلى جانب ربط المسار القائم عند منطقة دوار شرطة حتا وصولا إلى منطقة نادي حتا الرياضي. وتتفرع مسارات الدرجات الهوائية بشكل تشاركي مع الشوارع القائمة في منطقة المصيف بالقرب من السلمي، لتحقيق الغاية الاستراتيجية في تشجيع الأفراد على استخدام وسائل التنقل الفردية وممارسة الرياضة، وترجمة تطلعات دبي ومكانتها الريادية في تبوأ طليعة المدن الصديقة للدراجات الهوائية."

وأختتم البنا، قائلاً: "تحرص الهيئة على تعزيز حلول التنقل المرن وتكامل وسائل النقل في حتا، والربط بين المشاريع التطويرية والمناطق السياحية باستخدام وسائل التنقل غير التقليدية مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية و(السكوتر الكهربائي)، وتطوير متطلبات الميل الأول والأخير، عبر توفير مجموعة عناصر ومتطلبات تكامل المواصلات مثل مسارات الدراجات الهوائية، ومعابر واستراحات المشاة، والمناطق والمسارات المظللة، والزراعة التجميلية، ومواقف تأجير المركبات الخاصة، ومواقف الدراجات الهوائية."

هذا وقد استكملت الهيئة مؤخراً أعمال إنشاء دوار سوق حتا الواقع على شارع دبي- حتا لتحقيق انسيابية حركتي الدخول والخروج للمركبات من وإلى سوق حتا، وبالتالي تقليل مسافة الوصول إليه بنسبة 60%، كما أنهت الهيئة أعمال تنفيذ حركة الالتفاف للخلف (U- Turn) على شارع دبي حتا بالقرب من وادي هب، وذلك ضمن خططها الهادفة إلى تسهيل دخول وخروج المركبات لمرتادي المواقع السياحية والحيوية، ورفع مستوى السلامة المرورية بشكل عام في منطقة حتا.

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