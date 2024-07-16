"دبي العطاء"تدعم 12 مدرسة بـ 9000 حقيبة لأطفال الأسر المتعففة

المصدر: وام

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أعلنت "دبي العطاء" اليوم، عن دعم 12 مدرسة في جميع أنحاء الإمارة بـ 9 آلاف حقيبة مدرسية لتقديمها إلى الأطفال من الأسر المتعففة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة دبي العطاء "طلاب من أجل الطلاب"، بمشاركة 3,573 طالباً متطوعاً، بالإضافة إلى المعلمين وأولياء الأمور لدعم تعليم الأطفال من الأسر المتعففة.

وخلال المرحلة الأولى من المبادرة، نظم طلاب من مدارس مختلفة في دبي مجموعة من الفعاليات جمعت أكثر من 700,000 درهم، استخدمتها دبي العطاء، لتأمين اللوازم المدرسية الأساسية، بما في ذلك الحقائب المدرسية والقرطاسية.

وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء، :" إن المجتمع المدرسي من المدارس المشاركة البالغ عددها 14 مدرسة، قد أثبت العمل الجاد للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وجهودهم التي أثرت على حياة العديد من الأطفال".

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