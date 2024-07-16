الجامعة الأميركية في الشارقة: نرسم مستقبل التصميم والعمارة والابداع

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لطالما دأبت كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة على رعاية المواهب الإبداعية وممارسات التصميم المبتكرة في بيئة تعليمية محفزة ضمن مشهد ثقافي نابض بالحياة في مدينة الشارقة، فتطلق العنان لإبداع طلبتها متعددو الخلفيات والثقافات وتأخذهم في رحلة تحويلية للاستكشاف والتعبير الإبداعي، وتعدهم للمساهمة في تشكيل مستقبل التصميم في المنطقة والعالم.

تخصصات تركز على المستقبل

وإدراكاً منها لمدى قوة التصميم وتأثيره على الأفراد والمجتمعات، عملت الكلية على تصميم مناهج متنوعة تركز على المستقبل في تلبية للمتطلبات المتغيرة والمتطورة للصناعة الإبداعية ومساهمة منها في تشكيلها. يخوض الطلبة خلال دراستهم تجربة غامرة من البحث والاستكشاف وممارسة الصناعة تحفزهم على تجاوز حدود الإبداع ودمج التقنيات المتطورة وممارسة التصميم المستدام.

تضم تخصصات كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة برامج بكالوريوس في العمارة والتصميم الداخلي والاتصال المرئي وتصميم الوسائط المتعددة وإدارة التصميم، فضلاً عن تخصصات فرعية في صناعة الأفلام، والرسم والرسوم المتحركة، والتصوير الفوتوغرافي، وإدارة التصميم، وتصميم المنتجات، إلى جانب برنامج ماجستير في التخطيط الحضري. وكانت الجامعة الأميركية في الشارقة قد صُنفت في المرتبة الأولى في الهندسة المعمارية والبيئة المبنية والمرتبة الثانية في الفن والتصميم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب تصنيفات "كيو أس" الجامعية العالمية للتخصصات لعام 2024، كما تم تصنيفها من بين أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في مجال العمارة والفن والتصميم.

تعليم عملي ونهج تدريسي حائز على جوائز

يمر الطلبة خلال السنة الدراسية الأولى في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة بعام تأسيسي مكثف وتجربة صارمة تكسبهم مهارات التصميم ومبادئه قبل الانتقال للدراسة التخصصية في عامهم الثاني ضمن نهج تدريسي يدمج بين التعليم العملي التجريبي والنظري. تركز مبادرة "بناء التصميم" التدريسية في الكلية، والحائزة على جائزة الممارسة التعاونية من رابطة كليات الهندسة المعمارية العالمية، على تمكين الطلبة من المشاركة بشكل مباشر في العملية الإبداعية، وتعزيز مشاركتهم في التنمية المدنية والاجتماعية والبيئية في المنطقة. وتنأى عن اتباع النهج التقليدي في التعليم والممارسة المهنية في المنطقة، والذي يفصل عادةً بين التصميم والبناء، وغالبًا ما ينظر إلى فن العمارة على أنها زخرفة سطحية.

تتركز العملية التعليمية في كلية العمارة والفن والتصميم في الاستوديو، والتي تتطلب جهداً كبيراً والتزاماً حقيقياً، بما يعزز المشاركة الفاعلة في العملية الإبداعية. ويشرف أعضاء هيئتها التدريسية العالمية، والذين يُعرفون بمساهماتهم في مجالات الفن والتصميم والحائزين على جوائز في تخصصاتهم، على توجيه الطلبة وتقديم الإرشاد لإعدادهم للنجاح في قطاع الاقتصاد الإبداعي.

مرافق وموارد حديثة

وتضم كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة مرافق حديثة ومختبرات متخصصة توفر أدوات متقدمة لإنتاج الوسائط وتصنيع المواد والتصنيع الرقمي، والتي توفر ثروة من الموارد لطلبتها لتحقيق رؤاهم الإبداعية وتعزيز ثقافة التجريب والتعاون متعدد التخصصات. كما تؤثر مبادرات التصميم الكلية التي تركز على الاستدامة والمرونة الحضرية والحفاظ على التراث الثقافي والابتكار الرقمي على مساهمات طلبة الكلية وخريجيها في تقدم المعرفة في مجالات العمارة والفن والتصميم.







طلبة وخريجون مؤثرون

تركت أعمال طلبة وخريجي كلية العمارة والفن والتصميم تأثيراً واضحاً حيث حازت إنجازاتهم على ثناء وإشادة محلية وإقليمية وعالمية لمساهماتهم البارزة وحصلوا على جوائز كبرى محلية وعالمية، بما في ذلك جائزة الآغا خان للهندسة المعمارية، وجوائز دراسات البكالوريوس العالمية، وجائزة فان كليف آند آربلز للمصمم الناشئ في الشرق الأوسط، وجائزة كريستو وجان كلود، وجائزة التصميم الداخلي التجاري، وجائزة جيمس دايسون وغيرها الكثير.

كما هيمن خريجو الكلية أيضاً على مشهد التصميم الإقليمي، حيث يقف العديد منهم وراء مشاريع معمارية مميزة مثل جسر دبي الملتوي ومركز الزوار في محمية واسط الطبيعية، وأسسوا شركات رائدة في العمارة والتصميم في المنطقة، ولا يزالون يساهمون في مهرجانات الفن والتصميم والأفلام مثل أسبوع دبي للتصميم وبينالي البندقية. كما تجاوز بعضهم حدود تخصصاتهم الإبداعية وبرزوا في مجالات مثل التقنيات الطبية الحيوية وعلوم الحياة، وتوجه آخرون لاستكمال دراساتهم العليا في جامعات عالمية مرموقة مثل كلية العمارة التابعة لرابطة كليات الهندسة المعمارية، والكلية الملكية للفنون في لندن، وكلية الدراسات العليا في التصميم بجامعة هارفارد، وكلية رود آيلاند للتصميم، وكلية نيويورك للفنون البصرية.

منح دراسية متنوعة

تقدم الجامعة الأميركية في الشارقة مجموعة متنوعة من المنح الدراسية وبرامج المساعدة المالية لدعم الطلبة المتفوقين والمستحقين في تحقيق أهدافهم التعليمية بناءً على الجدارة الأكاديمية والإمكانات القيادية والحاجة المالية، بما يسهم في نشر ثقافة شمولية تضمن حصول الموهوبين من خلفيات متنوعة على تعليم عالمي المستوى وفرص تطوير شخصي ومهني.

تستمر كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة بلعب دور مهم ومميز في رعاية شغف الابتكار في التصميم وتنمية التقدير العميق للتعبير الإبداعي، بما يسهم في تشكيل مستقبل التصميم محليًا وعالمياً.

لمعرفة المزيد عن كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aus.edu/caad. للتقديم والتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aus.edu/prospective-students.

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