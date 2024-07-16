منظمات دولية تشيد بريادة الإمارات في مواجهة تحديات مستقبل حقوق الإنسان

المصدر: جنيف - البيان

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أشادت منظمات دولية بريادة الإمارات وتجربتها الرائدة في استشراف مستقبل حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة دولية نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، على هامش مشاركتها في الدورة «56» للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي عقدت في قصر الأمم المتحدة في جنيف، والتي شارك فيها العديد من الخبراء ورؤساء منظمات دولية بارزة.

واستعرضت الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية الأوروبية، تحت عنوان «قمة المستقبل..

تحديات حقوق الإنسان في المستقبل»، جهود وإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة التحديات المستقبلية المؤثرة على حقوق الإنسان، وما تبديه من حرص على الوفاء بالالتزامات الدولية القائمة، وتعزيز الآليات والضمانات الحاكمة المتعلقة بكفالة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، ومواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقضايا البيئة والمناخ.

وتحدث في الندوة العديد من الخبراء الدوليين ورؤساء منظمات دولية، حيث شاركت المستشارة ناديا بالجوبين، الخبيرة الدولية في برامج التنمية التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى المستشار عبدالوهاب الهاني الخبير الدولي في حقوق الإنسان، والعضو السابق في لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة. كما شاركت في الندوة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك فقد شارك الدكتور رامون راهانجميتان، الرئيس المؤسس لدائرة أوروبا المستدامة، والدكتور فينتسيسلاف سابيف، الخبير الأممي ونائب الأمين العام لمرصد جنيف الجيوستراتيجي. كما تحدثت السيدة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، فيما أدارت الندوة الدكتورة مها آل شهاب، الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية وعضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية.

واستقطبت الندوة حضوراً نوعياً واسعاً من الخبراء الدوليين بالأمم المتحدة، وممثلين عن عدد من المنظمات والمبادرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركة واسعة من الإعلاميين والصحفيين العاملين بالأمم المتحدة، كما حضرتها عدد من البعثات الرسمية الدولية بجنيف، وممثلون عن الهيئات والآليات والمنظمات الدولية غير الحكومية المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد الخبراء الدوليون خلال الندوة، أهمية دور الأمم المتحدة وإسهاماتها في تعزيز حالة حقوق الإنسان في المستقبل، ومواجهة كافة التحديات التي تطرأ على العالم، كما أكدوا على الحاجة إلى تعزيز التكاتف الدولي بين كافة الأطراف الفاعلة لتأسيس عمل فاعل ومتكامل يعنى بحالة حقوق الإنسان في المستقبل، ويتفاعل مع كافة التحديات والمتغيرات الرئيسية التي تجرى على الصعيد العالمي، مؤكدين على أهمية «قمة المستقبل» التي ستجمع قادة العالم بهدف تحقيق حاضر أفضل مع حماية المستقبل.

إشادة

وأشادت الندوة بالتجربة الريادية والملهمة لدولة الإمارات في استشراف مستقبل حقوق الإنسان، باعتبارها تجربة دولية متفردة في تعزيز المكانة وتحقيق الريادة في العديد من الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان. كما تم خلال الندوة استعراض العديد من المؤشرات الدولية التي تعزز من ريادة الإمارات في استشراف المستقبل والنهوض بحالة حقوق الإنسان منها الجاهزية الرقمية.

مؤكدين أن الإمارات من الدول الرائدة التي تجاوزت العديد من التحديات المستقبلية بنجاح عبر تسخير التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة رفاهية الإنسان، مشيرين إلى أهمية الاستفادة من تجربة الإمارات وريادتها العالمية في استشراف المستقبل القائم على تحقيق تطلعات الإنسان ورفاهيته. وفي ختام الندوة، أكد المتحدثون أهمية خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي الذي سيطلق في «قمة المستقبل» سبتمبر المقبل بنيويورك، مشددين على ضرورة وجود اتفاق عالمي جديد بشأن حقوق الإنسان في المستقبل.

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