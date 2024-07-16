«غراس الصيف 2024» يواصل فعالياته في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت بمركز المزهر الثقافي الإسلامي التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، فعاليات برنامج «غراس الصيف» المخصص للفتيات، الذي ينفذ على مرحلتين؛ الأولى من 8 إلى 24 يوليو الجاري، والثانية من 5 إلى 21 أغسطس المقبل، بمراكز الدائرة في مناطق عدة، منها الورقاء وند الشبا والمزهر وحتا.

ويأتي البرنامج ضمن المبادرات التي أطلقتها الدائرة في 8 يوليو الجاري، بهدف تعزيز وتنمية القيم والأخلاق الإسلامية والإنسانية لدى الطالبات في الفئة العمرية من 7 إلى 15 سنة.

وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، خلال زيارته المركز للاطلاع على سير الفعاليات، إن مبادرة برنامج «غراس الصيف» تأتي ضمن جهود الدائرة لتحقيق أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن».

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