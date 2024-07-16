وفد وزارة «الصناعة» يطّلع على الابتكار في محاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة محاكم دبي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال إدارة الابتكار ومواهب المستقبل.

وقدمت علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، الإطار الشامل للابتكار في محاكم دبي، كما تمت مناقشة دور شعبة الابتكار ونادي المبدعين في تعزيز الابتكار وإدارة مواهب الموارد البشرية، واستعراض منصة عدالة 01، وهي منصة تعمل على تعزيز مسارات تطوير الأفكار والقدرات الإبداعية للموارد البشرية.

حيث إنها ترصد وتستشعر التوجهات والممارسات الدولية في الابتكار والتقاضي والقوانين والتشريعات ومجالات عدة، كالتحول الرقمي وتقنيات المستقبل والخدمات الحكومية المتكاملة ووظائف المستقبل، وتسهم في جعل محاكم دبي مؤسسة متعلمة توفر الآليات المتقدمة في تبادل ونشر المعرفة وتعزيز معارف مواردها البشرية، وتعرفهم إلى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية. وأعرب الوفد الزائر، عن إعجابه بالجهود المبذولة في محاكم دبي في مجال إدارة الابتكار والمواهب، وشكر محاكم دبي لإتاحة الفرصة للزيارة لما له الأثر في إثراء المعلومات العامة وتعزيز ثقافة الابتكار والاطلاع على الأساليب المبتكرة المطبقة في أسلوب العمل.

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