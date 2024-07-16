«وزارة الدفاع»: تعيين حمدان بن محمد وزيراً للدفاع نقلة كبيرة في تطوير قواتنا المسلحة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت وزارة الدفاع، أن تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع، يشكل إضافة ونقلة كبيرة في تطوير القدرات الدفاعية النوعية لقواتنا المسلحة والقطاع العسكري بشكل عام.

وجاء في نص التدوينة التي نشرها الحساب الرسمي لوزارة الدفاع عبر منصة «X»: «توجيهات سامية وقرار صائب، فبناءً على التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وبعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جاء القرار التاريخي بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع في دولة الإمارات.

فالقرار بالإجماع يشكل إضافة ونقلة كبيرة في تطوير القدرات الدفاعية النوعية لقواتنا المسلحة والقطاع العسكري بشكل عام، من خلال رؤيته الثاقبة وخبرته الواسعة، وأفكاره الرصينة.. نسأل الله العلي القدير أن يوفق سموه في هذه المهمة الوطنية، وأن يعينه على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتنا الرشيدة».

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