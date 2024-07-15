«الشارقة للشباب» يدعم البرامج المستقبلية لتعزيز أهداف التنمية

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد المهندس ماجد الحمادي رئيس مجلس الشارقة للشباب أن المجلس يضع إمكانياته لدعم برامج المهارات المستقبلية للشباب، ويحرص على تقديم الرعاية لنجاح تجارب وأفكار الشباب وبما يخدم تعزيز أهداف التنمية.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي صادف أمس 15 يوليو من كل عام، مضيفاً أن الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للشباب، مكن مجلس الشارقة للشباب من مواصلة تنفيذ برامجه بشكل مميز مستعرضاً فوائد برامج (مكعب الإبداع)، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الخيال لدى المكفوفين، باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وبرنامج (أوتو كارت) لتسهيل عملية التسوق على المكفوفين، للمساهمة بدمجهم مع المجتمع، إضافة إلى فعاليات أخرى.

مكاسب

من جانبها، أشارت خولة يعقوب الزرعوني عضو مجلس الشارقة للشباب إلى أنه يتم بحث ودراسة المكاسب الإيجابية المتحققة والعمل على تعزيزها للاستفادة منها مستقبلاً شاكرة جميع الجهات الداعمة والمساندة لبرامج المجلس.

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