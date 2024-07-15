«مختبر بيانات الطفولة» يدعم الابتكار في مجال الطفولة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن مختبر بيانات الطفولة يعد أول مختبر متخصص على مستوى المنطقة لجمع وتحليل ومعالجة بيانات الأطفال متعدد القطاعات، وتحويلها إلى سرد قصصي مبني على البيانات المنقحة لدعم صناع القرار والسياسات وتمكينهم من اتخاذ قرارات فعالة قائمة على الأدلة، وإعداد وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية اللازمة لتبني الحلول المناسبة، واقتراح التوصيات الكفيلة بتعزيز جهود تنمية الطفولة المبكرة بأبوظبي وتحسين المخرجات الشاملة للأطفال، وبالتالي ترسيخ قيم التماسك المجتمعي والأسري من خلال تهيئة الظروف الملائمة لتنشئة جيل المستقبل في بيئة سليمة من جميع النواحي، ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الدؤوب لدفع عجلة التميز والابتكار في مجال تنمية الطفولة.

تطوير

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة أن المختبر يعمل على بلورة أبرز التحديات التي تواجه الأطفال في فترة التنشئة المبكرة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها من أجل تنمية المهارات الفكرية والذهنية للأطفال وتطوير قدراتهم وفقاً لأحدث الدراسات العلمية وتماشياً مع أفضل المعايير الدولية المعتمدة في مجال تربية وتنشئة الأبناء، وأكدت أن أسلوب تحليل وتقييم البيانات وتحويلها إلى سرد قصصي مبني على حقائق واقعية، أصبح أسلوباً علمياً تعتمده العديد من المؤسسات العامة والخاصة ودوائر صنع القرار في مختلف أنحاء العالم، وذلك بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقييم ودراسة أكثر البيانات تعقيداً وتحويلها إلى معلومات قابلة للتحليل لاتخاذ القرار المناسب في المجال المُحدد.

ابتكار

وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي الصادر مؤخراً أنها باشرت أول مشروع متعدد القطاعات لتقييم المخاطر المتعلقة بالأطفال والتدخل الاستباقي في دولة الإمارات، فضلاً عن مشروع التجربة الفعلية، حيث انتهت الهيئة من ابتكار أداة تماثلية تفاعلية بتصميم مبتكر توضح قوة التعاون في مجال بيانات الأطفال عبر القطاعات من خلال تقديم رحلة فريدة إلى عالم البيانات المعقد، وتهدف إلى الحث على المزيد من التعاون.

منصة

وأوضحت الهيئة أنها عملت على تسليم المرحلة الأولى من مشروع مساعد المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع مجموعة مختارة من أصول بيانات الهيئة من خلال واجهة المحادثة، فضلاً عن إطلاق منصة ECA Chapters للتواصل مع الجمهور وتبادل القصص والمعلومات المتعلقة بتطوير منظومة الطفولة المبكرة.

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