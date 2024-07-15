انطلاق النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان

المصدر: عجمان ـ البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت أمس فعاليات النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة».

وتهدف فعاليات «صيفنا سعادة» إلى تعزيز مشاركة المجتمع في التنمية المستدامة، وتمكين الأسر من استغلال الموارد المتاحة وإدارة الذات والاستفادة من الوقت بإيجابية، وإشراك مختلف الفئات في بناء المستقبل.

وقال أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا: إن اللجان العاملة ضاعفت جهودها خلال الفترة الماضية لوضع الترتيبات، وتنفيذ الخطط لضمان تحقيق النجاح المطلوب، لافتاً إلى أن نسخة هذا العام تتميز بأنشطة نوعية تشمل ستة مراكز صيفية، وهي مركز كبار المواطنين وأصحاب الهمم، والذي يستهدف 600 مشارك ويتضمن 32 برنامجاً تقام بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ونادي عجمان لذوي الإعاقة، وتهدف إلى مشاركة فئات المجتمع من الشباب والأطفال مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

إلى جانب المركز الصيفي للبنين من عمر 7 إلى 14 سنة والذي يستهدف 200 مشارك ويشمل العديد من البرامج الرياضية والمحاضرات والرحلات إلى جانب المبادرات المجتمعية، والمركز الصيفي للفتيات من عمر 11 إلى 17 سنة والذي يستهدف 200 مشاركة ويتضمن العديد من الفعاليات والدورات الثقافية والدينية والفنية والرحلات.

ويتضمن البرنامج أيضاً مركز البرامج التطويرية ومهارات الحياة والذي يستهدف ألف مشارك، ويضم مجموعة من البرامج والورش المتنوعة المقامة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية.

كما يشتمل على المركز الصيفي التخصصي الثقافي والذي يقام بتنظيم وزارة الثقافة ويستهدف 480 مشاركاً، إضافة إلى المركز الصيفي التخصصي العلمي الذي يستهدف 100 مشارك ويقام بتنظيم مركز عجمان إكس التابع لدائرة البلدية والتخطيط ويضم عدداً من الورش والبرامج العلمية.

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