87.4 مليون درهم تنفقها «بيت الخير» خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - وام

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أنفقت جمعية بيت الخير خلال النصف الأول من العام الجاري مبلغ 87 مليوناً و438 ألفاً و831 درهماً على أعمال الخير بلغ عدد المستفيدين منها 19 ألفاً و723 أسرة وحالة تلقت العون من خلال أفرع الجمعية في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.

وبلغ عدد مستخدمي تطبيق «بيت الخير الذكي» للتبرع أو طلب المساعدة خلال 6 أشهر 23 ألفاً و319 مستخدماً وزائراً وعدد العمليات الخيرية التي أنجزت من خلاله 33 ألفاً و127 عملية، ما يعكس حجم النشاط الخيري الذي تشهده الجمعية وسهولة التواصل عبر تطبيقاتها الرقمية.

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