محمد بن راشد: رحم الله الشيخ محمد علي سلطان العلماء أحد علماء دبي الأفاضل

المصدر: البيان

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الشيخ محمد علي سلطان العلماء أحد علماء دبي الأفاضل.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "انتقل إلى رحمة الله اليوم أحد علماء دبي الأفاضل … الشيخ محمد علي سلطان العلماء .. تخرج على يديه المئات من طلاب العلم .. وألف أكثر من 70 كتاباً في العلم الشرعي .. وأنجز عشرات المشاريع الخيرية .. وكان مجلسه عامراً بالخير والعلم والشرعي والتفاعل مع الناس. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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