شرطة دبي تستقبل 2.1 مليون مكالمة في الربع الثاني من العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

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ترأس سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بحضور سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، وعدد من الضباط.

وناقش الاجتماع المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، وتنفيذ التوصيات والقرارات السابقة، والاطلاع على المقارنات المعيارية بين مؤشرات أداء الربع الثاني لهذا العام والربع الثاني من العام الماضي.

واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للعمليات، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين جميع القطاعات الشرطية لما له من أثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي والوصول إلى مستوى عالمي من التميز والريادة في العمل الشرطي.

كما اطلع اللواء المنصوري على احصائيات إدارة مركز القيادة والسيطرة والتي أظهرت استقبال المركز مليونين و100 ألف مكالمة في الربع الثاني من العام الجاري، تم الرد على 97% منها في غضون 10 ثوان.

يذكر أن اجتماعات التقييم تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية مُتكاملة لتقييم نتائج الإدارات العامة في شرطة دبي بشكل ربع سنوي، ما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات، كل حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، والمساهمة في إدخال العديد من الخطط التطويرية للوقوف على مدى نجاح تلك الخطط من واقع تلك الأهداف المحققة.

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