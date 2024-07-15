الإمارات تُوقع مذكرة تفاهم مع بلدية خانيونس لإصلاح خطوط المياه المُتضررة

المصدر: البيان

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وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع بلدية مدينة خانيونس ضمن عملية الفارس الشهم 3، لإصلاح خطوط المياه وإجراء صيانة طارئة لشبكات المياه في مختلف مناطق المدينة، للتخفيف من معاناة المواطنين، وتمكين البلدية من تقديم خدمات البنية التحتية بما يتوفر لديها من إمكانيات من خلال هذا المشروع.

وتقدم الإمارات ضمن هذا المشروع الحلول الإنسانية العاجلة لبدلية خانيونس، والتمويل لإعادة تشغيل أبار المياه وخزانات المياه في المدينة بعد تضرر عدد كبير منها، حيث بلغت نسبة أضرار شبكات المياه الرئيسية حوالي 70%، بالإضافة لتدمير 25 بئر بشكل كلي و12 بئر بشكل جزئي، والذي تسبب في تفاقم أزمة المياه في المدينة خلال الأشهر الماضية وعدم قدرة النازحين على الحصول عليها.

وتساهم الإمارات في إصلاح غواطس المياه في المدينة، وتوفير المواد اللازمة لتمديد شبكات المياه الخارجية وشراء براميل مياه لوضعها في نقاط التعبئة المركزية بالإضافة لمواد التشغيل “السولار والغاز”، وصيانة غواطس المياه، لتوصيل المياه لأماكن تواجد النازحين والمكتضة بالسكان، لتجنب الكوارث الصحية وتحسين الوضع البيئي، وتقديم الخدمات للمواطنين.

ويهدف المشروع إلى تخفيف الأعباء عن بلدية خانونس بعد تضرر شبكات المياه في المدينة وحالة العجز التي تعاني منها البلدية نتيجة التدمير والاجتياح البري للمدينة، والتي تحول دون قدرتها على إيصال المياه لكافة المناطق، في ظل الزيادة الهائلة في أعداد النازحين الذي وصل إلى ما يقارب 900.000 نسمة،

ويذكر أن الإمارات تقدم المساعدات الإنسانية والمياه للعائلات النازحة في مختلف مناطق القطاع ضمن عملية الفارس الشهم 3، وتساهم يومياً في تقديم المياه لآلاف النازحين، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأوضاع الكارثية التي يعاني منها قطاع غزة.

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